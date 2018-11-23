"Урал" вышел вперед в матче с "Локомотивом"

"Урал" вышел вперед в матче 15-го тура премьер-лиги против "Локомотива".
На 51-й минуте гол с пенальти забил полузащитник Отман Эль-Кабир. Одиннадцатиметровый был назначен за фол защитника железнодорожников Бенедикта Хеведеса на хавбеке гостей Бавине.
📹 Отман Эль Кабир выводит "Урал" вперед, реализовав пенальти в ворота "Локомотива".#ЛокоУрал на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/iX6BXRcdAF– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 23 ноября 2018 г.
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