21:44 | Футбол — РПЛ

"Урал" вышел вперед в матче с "Локомотивом"

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"Урал" вышел вперед в матче 15-го тура премьер-лиги против "Локомотива".

На 51-й минуте гол с пенальти забил полузащитник Отман Эль-Кабир. Одиннадцатиметровый был назначен за фол защитника железнодорожников Бенедикта Хеведеса на хавбеке гостей Бавине

 

Локомотив - Урал

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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