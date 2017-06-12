"Урал" вышел из отпуска

Игроки "Урала" вышли из отпуска и сегодня проходят медицинское обследование. Завтра днем команда соберется на клубной базе, а во второй половине дня проведет первую тренировку.
"Начинаем работу! Футболисты "Урала" сегодня проходят углубленное медицинское обследование в Москве и Екатеринбурге", - говорится в сообщении на странице клуба в Твиттере.
Начинаем работу! Футболисты #ФКУрал сегодня проходят углубленное медицинское обследование в Москве и Екатеринбурге. pic.twitter.com/f3bBs5bspx– ФК Урал (@FCURAL) 12 июня 2017 г.