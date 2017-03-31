"Урал" вырвал победу в матче с "Анжи"

"Анжи" на своем поле проиграл "Уралу" в матче 21-го тура чемпионата России – 2:3. На 84-й минуте игрок екатеринбургской команды Эдгар Манучарян не реализовал пенальти, а на 88-й его точный удар принес победу его клубу.

"Анжи" набрал 23 очка и скатился на 12-е место в турнирной таблице. В активе "Урала" – 23 балла и 11-е место.

В следующем туре "Анжи" на выезде сыграет с "Зенитом", а "Урал" примет "Оренбург".

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:3 (0:1)

Голы: Ильин, 22 (0:1). Прудников, 49 - штрафной (1:1). Хубулов, 53 (2:1). Гасанов, 57 - в свои ворота (2:2). Манучарян, 88 (2:3).

Нереализованный пенальти: Манучарян (Урал), 84 (вратарь)

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Дудиев, 63), Гулиев, Брызгалов (Гасанов, 46), Кацаев (Яковлев, 75), Прудников, Будковский.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Новиков, Данцев (Меркулов, 77), Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Манучарян, 50), Ильин.

Предупреждения: Емельянов, 34. Данцев, 45+1. Манучарян, 54. Бикфалви, 62. Фибель, 83.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Лунев (Новосибирск), Глот (Ярославль).

31 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

Трансляция матча "Анжи" - "Урал"