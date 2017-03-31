21:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" вырвал победу в матче с "Анжи"

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"Анжи" на своем поле проиграл "Уралу" в матче 21-го тура чемпионата России – 2:3. На 84-й минуте игрок екатеринбургской команды Эдгар Манучарян не реализовал пенальти, а на 88-й его точный удар принес победу его клубу. 

"Анжи" набрал 23 очка и скатился на 12-е место в турнирной таблице. В активе "Урала" – 23 балла и 11-е место.

В следующем туре "Анжи" на выезде сыграет с "Зенитом", а "Урал" примет "Оренбург".

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:3 (0:1)

Голы: Ильин, 22 (0:1). Прудников, 49 - штрафной (1:1). Хубулов, 53 (2:1). Гасанов, 57 - в свои ворота (2:2). Манучарян, 88 (2:3).

Нереализованный пенальти: Манучарян (Урал), 84 (вратарь)

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Дудиев, 63), Гулиев, Брызгалов (Гасанов, 46), Кацаев (Яковлев, 75), Прудников, Будковский.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Новиков, Данцев (Меркулов, 77), Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Манучарян, 50), Ильин.

Предупреждения: Емельянов, 34. Данцев, 45+1. Манучарян, 54. Бикфалви, 62. Фибель, 83.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Лунев (Новосибирск), Глот (Ярославль).

31 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

Трансляция матча "Анжи" - "Урал"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Свинству Бой!

Очередной дог! Слава РФПЛ! Грустно..................

22:00

Знаток1964

VOVL Остынь ...и купи очки ..сдает как и все середняки.....

21:56

**гость**

И кто сказал что это тренер? Ааа....... Девушки !

21:56

VOVL

Давайте псы дуйте про то что Урал покупает матчи..... нуууууу СОБАКИ......

21:48

kbh23

Обе команды молодцы, бились, было интересно!

21:46

shpasic

Что-то плохо Бубнов Анжи консультирует!

21:44

Dimos.

хороший матч , даги играют в симпатичный футбол просто сегодня им не повезло

21:44

П_о_в_а_р

Новоуепинни PvsZ Пусть всех, кто хотя бы намекнёт на договорняк, прошибёт понос. Аминь. 21:32------------------ П_о_в_а_р 31 Марта 2017 | 21:21 Ну вот, договорняк, сразу видно. -------------------------- Да. Я уже побежал в тубзик.

21:43

Vorlod

RSDsouth, а какая цель обмена победами на выезде ? Над собственными болельщиками поизгаляться? Тогда уж проще дома побеждать .

21:42

Новоуепинни

PvsZ Пусть всех, кто хотя бы намекнёт на договорняк, прошибёт понос. Аминь. 21:32------------------ П_о_в_а_р 31 Марта 2017 | 21:21 Ну вот, договорняк, сразу видно.

21:41

Вопреки

Ну вот, теперь Иванов с Тарханом и начнут зарабатывать - беспроблемное болото себе обеспечили и от вылета обезопасили, можно подумать и о себе... Ждем опять странных матчей с "грандами" ???

21:41

Знаток1964

Битва за 12 место.....что бы не попасть на переходняки.....удалась......Тарханов с Оренбургом и Томью тоже упрется рогом в землю......Что бы потом подарить очки Зениту и Спартаку

21:40

Severyanin

Урал - МОЛОДЦЫ!!!!! А кто рассуждает о возможном договорняке дристать будет дальше чем видит

21:38

PvsZ

Пусть всех, кто хотя бы намекнёт на договорняк, прошибёт понос. Аминь.

21:32

RSDsouth

Анжи и Урал "честно" обменялось поБЕДАМИ на выезде . Слава РФПЛ !

21:30

Материалы других СМИ
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