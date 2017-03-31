"Урал" вырвал победу в матче с "Анжи"

"Анжи" на своем поле проиграл "Уралу" в матче 21-го тура чемпионата России – 2:3. На 84-й минуте игрок екатеринбургской команды Эдгар Манучарян не реализовал пенальти, а на 88-й его точный удар принес победу его клубу.
"Анжи" набрал 23 очка и скатился на 12-е место в турнирной таблице. В активе "Урала" – 23 балла и 11-е место.
В следующем туре "Анжи" на выезде сыграет с "Зенитом", а "Урал" примет "Оренбург".
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:3 (0:1)
Голы: Ильин, 22 (0:1). Прудников, 49 - штрафной (1:1). Хубулов, 53 (2:1). Гасанов, 57 - в свои ворота (2:2). Манучарян, 88 (2:3).
Нереализованный пенальти: Манучарян (Урал), 84 (вратарь)
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Дудиев, 63), Гулиев, Брызгалов (Гасанов, 46), Кацаев (Яковлев, 75), Прудников, Будковский.
"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Новиков, Данцев (Меркулов, 77), Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Манучарян, 50), Ильин.
Предупреждения: Емельянов, 34. Данцев, 45+1. Манучарян, 54. Бикфалви, 62. Фибель, 83.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Лунев (Новосибирск), Глот (Ярославль).
31 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".
Свинству Бой!
Очередной дог! Слава РФПЛ! Грустно..................
22:00
Знаток1964
VOVL Остынь ...и купи очки ..сдает как и все середняки.....
21:56
**гость**
И кто сказал что это тренер? Ааа....... Девушки !
21:56
VOVL
Давайте псы дуйте про то что Урал покупает матчи..... нуууууу СОБАКИ......
21:48
kbh23
Обе команды молодцы, бились, было интересно!
21:46
shpasic
Что-то плохо Бубнов Анжи консультирует!
21:44
Dimos.
хороший матч , даги играют в симпатичный футбол просто сегодня им не повезло
21:44
П_о_в_а_р
Новоуепинни PvsZ Пусть всех, кто хотя бы намекнёт на договорняк, прошибёт понос. Аминь. 21:32------------------ П_о_в_а_р 31 Марта 2017 | 21:21 Ну вот, договорняк, сразу видно. -------------------------- Да. Я уже побежал в тубзик.
21:43
Vorlod
RSDsouth, а какая цель обмена победами на выезде ? Над собственными болельщиками поизгаляться? Тогда уж проще дома побеждать .
21:42
Новоуепинни
PvsZ Пусть всех, кто хотя бы намекнёт на договорняк, прошибёт понос. Аминь. 21:32------------------ П_о_в_а_р 31 Марта 2017 | 21:21 Ну вот, договорняк, сразу видно.
21:41
Вопреки
Ну вот, теперь Иванов с Тарханом и начнут зарабатывать - беспроблемное болото себе обеспечили и от вылета обезопасили, можно подумать и о себе... Ждем опять странных матчей с "грандами" ???
21:41
Знаток1964
Битва за 12 место.....что бы не попасть на переходняки.....удалась......Тарханов с Оренбургом и Томью тоже упрется рогом в землю......Что бы потом подарить очки Зениту и Спартаку
21:40
Severyanin
Урал - МОЛОДЦЫ!!!!! А кто рассуждает о возможном договорняке дристать будет дальше чем видит
21:38
PvsZ
Пусть всех, кто хотя бы намекнёт на договорняк, прошибёт понос. Аминь.
21:32
RSDsouth
Анжи и Урал "честно" обменялось поБЕДАМИ на выезде . Слава РФПЛ !
21:30