Урал: "Вы все видели. Не смогли ввосьмером дожать "Зенит"

Пресс-служба "Урала" после поражения в гостевом матче 24-го чемпионата России от "Зенита" (0:2), который команда доигрывала ввосьмером, поблагодарила всех болельщиков за поддержку в трудную минуту, и подчеркнула, что за футболистов команды не стыдно.

– Все перевернулось на 60-й минуте матча, когда на поле столкнулись Бикфалви и Смольников, – говорится в отчете, озаглавленном: "Урал" не смог ввосьмером дожать "Зенит". – Арбитр в этом эпизоде почему-то усмотрел нарушение правил со стороны Эрика. За это наш полузащитник получил вторую желтую карточку. Это спорное решение судьи вызвало недовольство со стороны наших футболистов. Алексею Еськову не понравилось поведение Романа Павлюченко, который тоже был отправлен в раздевалку.



Но на 87-й минуте хозяева затолкали мяч в наши ворота. После навеса со стандарта Бранислав Иванович головой отправил мяч в сетку – 0-1. Сразу после этого момента возникла потасовка между Дзюбой и Емельяновым. Но арбитр решил наказать только нашего футболиста. Роману была показана красная карточка.



Но даже ввосьмером "Урал" побежал атаковать! Реальный шанс забить был у Николая Димитрова. Полузащитник самостоятельно ворвался в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний угол. Голкипер "Зенита" успел среагировать на удар. Через минуту "шмели" всеми оставшимися полевыми игроками пошли в атаку, но до удара ее довести не получилось. "Зенитовцы" перехватили мяч и убежали втроем против одного Заболотного. Через мгновение Молло послал мяч в пустые ворота – 0-2. На этом игра завершилась.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова