"Урал" впервые посетил "Екатеринбург Арену"

15 марта футболисты, тренеры и руководство "Урала" посетили строительную площадку стадиона "Екатеринбург Арена", который уже через год станет основной площадкой для проведения домашних матчей клуба, а летом 2018 года примет четыре матча чемпионата мира, сообщает пресс-служба команды. Игрокам показали трибуны, которые во время матчей турнира будут способны вместить 35 тысяч зрителей, а также подтрибунные помещения – раздевалки команд, массажные, душевые и разминочные зоны.

В настоящий момент полностью завершены железобетонные работы на всех четырех трибунах "Екатеринбург Арены", продолжается устройство стен и перегородок в подтрибунных помещениях, начат монтаж северной сборно-разборной трибуны, ведутся фасадные работы. Накануне был завершен процесс раскружаливания внешнего кольца крыши спортивного объекта, и строители уже приступили к монтажу кровельного покрытия навеса.

Представители команды остались довольны увиденным, отметив просторные раздевалки и другие помещения для команд, а также близость трибун к будущему футбольному полю.