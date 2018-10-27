"Урал" в меньшинстве удержал ничью в матче с "Уфой"

"Урал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Уфой" - 1:1. На гол защитника гостей Павла Аликина (44-я минута) хозяева ответили точным ударом полузащитника Эрика Бикфалви (61).

На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник екатеринбургской команды Артем Фидлер.

"Урал" с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. "Уфа" с 11 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Уфа" - 1:1 (0:1)

Голы: Аликин, 44 (0:1). Бикфалви, 61 (1:1).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Егорычев (Ильин, 82), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 90+1).

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе (Живоглядов, 53), Карп (Кротов, 78), Салатич, Тилль, Игбун, Сысуев (Пауревич, 59).

Предупреждения: Салатич, 31. Ароян, 37. Тилль, 68. Фидлер, 77. Балажиц, 89.

Удаление: Фидлер, 85 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Еськов. Сафьян (оба - Москва), Хатуев (Грозный).

27 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.