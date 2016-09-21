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"Урал" устроит забег в поддержку ЧМ-2018

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Организаторы всероссийского забега "Кросс наций" в Екатеринбурге устроят специальный забег для болельщиков "Урала", сообщает argumenti.ru. В нем также примут участие воспитанники ДЮСШ клуба, а также игроки дублирующего состава и представители руководства "Урала". Данный забег призван поддержать проведение в городе матчей чемпионата мира-2018.

– Я сам принимаю участие в "Кроссе нации" уже несколько лет подряд. Здорово пробежаться всем вместе, отметить Всероссийский день бега, – отметил президент "Урала" Григорий Иванов. – Основная команда "Урала" в этот день будет играть на выезде с футболистами из "Оренбурга" и не сможет принять участие в "Кроссе". Мы приглашаем наших болельщиков, друзей присоединиться к всероссийской акции, поддержать юных футболистов из "Урала" и пробежать вместе.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://argumenti.ru/sport/2016/09/468086

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Igrok Igorek

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