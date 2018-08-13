14:08 | Футбол — РПЛ

"Урал" усилился лидером "Санкт-Галлена"


"Урал" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником "Санкт-Галлена" Марко Араторе. Срок соглашения и финансовые условия сделки не называются.

Как отмечает пресс-служба екатеринбуржцев, 27-летний швейцарский хавбек будет выступать за клуб под номером 21.

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Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-zaklyuchil-kontrakt-s-marko-aratore

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