"Урал" усилился лидером "Санкт-Галлена"

"Урал" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником "Санкт-Галлена" Марко Араторе. Срок соглашения и финансовые условия сделки не называются.

Как отмечает пресс-служба екатеринбуржцев, 27-летний швейцарский хавбек будет выступать за клуб под номером 21.

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