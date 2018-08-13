"Урал" усилился лидером "Санкт-Галлена"

"Урал" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником "Санкт-Галлена" Марко Араторе. Срок соглашения и финансовые условия сделки не называются.
Как отмечает пресс-служба екатеринбуржцев, 27-летний швейцарский хавбек будет выступать за клуб под номером 21.
🔥Знакомьтесь! Лидер швейцарского клуба "Санкт-Галлен" @FCSG_1879, полузащитник Марко Араторе заключил долгосрочный контракт с #ФКУрал!– ФК Урал (@FCURAL) 13 августа 2018 г.
Welcome to Yekaterinburg, Marco! 👏
Подробности: https://t.co/At259CcEtT pic.twitter.com/zMBGYFVgYQ
Таблица переходов РПЛ //
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Дополнительная информация
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-zaklyuchil-kontrakt-s-marko-aratore