"Урал" - "Уфа": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Уфы" на матч 12-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе "Екатеринбург Арена".

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Бавин, Чантурия, Бумаль, Араторе, Ильин, Юсупов.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Карп, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Засеев, Кротов, Алиев, Пауревич, Ванек, Сейдахмет, Бизяк.