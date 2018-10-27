"Урал" – "Уфа": Еськов не назначил два пенальти в ворота хозяев?

В двух эпизодах матча 12-го тура чемпионата России "Урал" – "Уфа" (1:1) арбитр Алексей Еськов​ не стал назначать 11-метровые удары в ворота хозяев поля. Правильно ли он поступал?

На 38-й минуте, когда в единоборстве с соперником в штрафной площади "Урала" упал Салатич, решение судьи, пожалуй, стоит поддержать.

А вот на 73-й минуте, когда на газоне вновь оказался тот же игрок "Уфы", возможно, следовало наказать команду Дмитрия Парфенова пенальти. Падение Салатича выглядело естественным – словно его действительно толкнул в спину Фидлер. Но нельзя однозначно утверждать, что Еськов ошибся. Потому что нормальные повторы случившегося режиссер телетрансляции не показал. В таком случае судье не помог бы даже видеоарбитр. (Александр БОБРОВ)

"Урал" – "Уфа": за что удален капитан хозяев?