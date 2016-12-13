"Урал": "Тарханов ежедневно просматривает потенциальных новичков для команды"

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских отметил, что главный тренер команды Александр Тарханов в ежедневном режиме просматривает потенциальных новичков. По словам представителя клуба, "Урал" составил шорт-лист по всем позициям, которые необходимы усилить.

– "Урал" плотно работает на трансферном рынке. Весь селекционный отдел, главный тренер и его помощники в ежедневном режиме просматривают большие группы игроков. Клуб составил шорт-лист по всем позициям, которые необходимо усилить. Конкретных имен, кто входит в эти списки, назвать не могу, – отметил Медведевских. (Сергей АСТАХОВ)