13:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал": "Тарханов ежедневно просматривает потенциальных новичков для команды"

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Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских отметил, что главный тренер команды Александр Тарханов в ежедневном режиме просматривает потенциальных новичков. По словам представителя клуба, "Урал" составил шорт-лист по всем позициям, которые необходимы усилить.

– "Урал" плотно работает на трансферном рынке. Весь селекционный отдел, главный тренер и его помощники в ежедневном режиме просматривают большие группы игроков. Клуб составил шорт-лист по всем позициям, которые необходимо усилить. Конкретных имен, кто входит в эти списки, назвать не могу, – отметил Медведевских. (Сергей АСТАХОВ)

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