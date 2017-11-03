"Урал" сыграл вничью с "Динамо" и упустил шанс подняться на третье место

"Урал" на своем поле в матче 16-го тура сыграл вничью с "Динамо" (2:2).
На мяч Грегора Балажица в первом тайме бело-голубые после перерыва ответили голами Тони Шуньича и Антона Терехова. От первого домашнего поражения хозяев уже в добавленное время спас оформивший дубль Балажиц.
Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Иванов засчитал гол Шуньича после консультации с ассистентом. Шуньич поразил ворота Ярослава Годзюра после подачи со штрафного – находившийся в офсайде у дальней штанги Алексей Козлов мяча не коснулся.
В случае победы команда Александра Тарханова могла подняться на третье место в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Динамо" (Москва) – 2:2 (1:0)
Трансляция матча "Урал" – "Динамо"
Дополнительная информация
- Александр Тарханов
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Ярослав Годзюр
- Алексей Козлов (футбол)
- Антон Терехов
- Грегор Балажиц
- Тони Шуньич