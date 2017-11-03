"Урал" сыграл вничью с "Динамо" и упустил шанс подняться на третье место

"Урал" на своем поле в матче 16-го тура сыграл вничью с "Динамо" (2:2).

На мяч Грегора Балажица в первом тайме бело-голубые после перерыва ответили голами Тони Шуньича и Антона Терехова. От первого домашнего поражения хозяев уже в добавленное время спас оформивший дубль Балажиц.

Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Иванов засчитал гол Шуньича после консультации с ассистентом. Шуньич поразил ворота Ярослава Годзюра после подачи со штрафного – находившийся в офсайде у дальней штанги Алексей Козлов мяча не коснулся.

В случае победы команда Александра Тарханова могла подняться на третье место в турнирной таблице.

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16-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Динамо" (Москва) – 2:2 (1:0)

Трансляция матча "Урал" – "Динамо"