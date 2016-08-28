"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом"

В матче 5-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле разделил очки с "Арсеналом" – 1:1. Гости открыли счет в начале второго тайма – отличился Олег Власов. Но на 87-й минуте Чисамба Лунгу принес "шмелям" ничью. Этот результат позволил "канонирам" подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице. "Урал" занимает девятую позицию.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Арсенал" (Тула) – 1:1 (0:0)

Голы: Власов, 48 (0:1). Лунгу, 87 (1:1).

"Урал": Арапов, Динга, Фонтанелло, Меркулов, Данцев (Коробов, 68), Кулаков, Емельянов, Фидлер, Жуков (Павлюченко, 78), Павленко (Чантурия, 63), Лунгу.

"Арсенал": Фильцов, Горбатюк, Беляев, Денисов, Форбс, Шешуков, Стеклов, Рыжков (Фримпонг, 69. Аппаев, 90+3), Тесак, Шевченко (Горбанец, 79), Власов.

Предупреждения: Денисов, 57. Горбанец, 84. Фильцов, 90+5.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Чельцов (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

28 августа. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".