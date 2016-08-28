18:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом"

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В матче 5-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле разделил очки с "Арсеналом" – 1:1. Гости открыли счет в начале второго тайма – отличился Олег Власов. Но на 87-й минуте Чисамба Лунгу принес "шмелям" ничью. Этот результат позволил "канонирам" подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице. "Урал" занимает девятую позицию.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Арсенал" (Тула) – 1:1 (0:0)

Голы: Власов, 48 (0:1). Лунгу, 87 (1:1).

"Урал": Арапов, Динга, Фонтанелло, Меркулов, Данцев (Коробов, 68), Кулаков, Емельянов, Фидлер, Жуков (Павлюченко, 78), Павленко (Чантурия, 63), Лунгу.

"Арсенал": Фильцов, Горбатюк, Беляев, Денисов, Форбс, Шешуков, Стеклов, Рыжков (Фримпонг, 69. Аппаев, 90+3), Тесак, Шевченко (Горбанец, 79), Власов.

Предупреждения: Денисов, 57. Горбанец, 84. Фильцов, 90+5.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Чельцов (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

28 августа. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

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КОММЕНТАРИИ (11)
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П_о_в_а_р

ЦСКА 71 П_о_в_а_р А это моё мнение ----------------------------- Да эт понятно.) Я к тому, что пока не повели играли даже лучше Урала, а потом не они нас задавили, а сами отдали территорию и мяч, потому что счёт. А если бы черноглазый за мяч цеплялся хоть иногда... Кароч, Урал в предыдущих играх нравился больше. А мы, по сравнению с последней игрой, были норм. Наркоманов в составе дюже много только.

19:40

ЦСКА 71

П_о_в_а_р А это моё мнение, Урал давил нас уверенно и голевых моментов во второй половине накидал нехило, просто нам везло до определенного момента, а в итоге из-за выхода Ромы получили плюху. И Беляев далеко не первую игру такие ошибки допускает

19:24

баламошка

Оружейники разошлись миром. А где взаимная пальба из рогаток, мушкетов и пушек?!

19:24

П_о_в_а_р

А пока Рома то не вышел вообще всё было чудесно.

19:13

П_о_в_а_р

ЦСКА 71 - Ну а Урал несомненно выглядел лучше --------------------------- Да что вот, в самом деле... В каком месте он "выглядел лучше"? Возили весь первый тайм их как бобиков. В начале второго забили и стали по счёту играть. Если б не пара наркоманов (Беляев с Фильцовым... в голе не виноват, но всё равно Фильцов наркоман, имхо) вообще б выиграли. Ну и чумазого непонятно зачем выпускал, тот даже за мячик ни разу не зацепился.

19:09

ЦСКА 71

stakan84 что за невезуха опять победу упустили 18:57 Ну упстили то мы её по факту первый раз, ибо не было ещё игр где сначала выигрывали и потом пропускали. А так по факту мы заработали одно очко, а Урал потерял два. Много брака у нас в передачах и мало мысли в игре. Фримпонг явно не только не в форме, но и с лишним весом. Беляев конкретно косячит не первую игру, то ли в тонус никак не войдет, то ли просто так играет в принципе и по другому не может.

19:08

igorvasilevich

Молодцы 1-1 закономерно скучная игра.

19:06

ЦСКА 71

Очень жаль что не удержали! Гол Власова шедевральный имхо. Ну а Урал несомненно выглядел лучше и свой гол заслужил

19:04

stakan84

вперед за Тулу! Ждем зенит

18:58

stakan84

что за невезуха опять победу упустили

18:57

П_о_в_а_р

Одного Амигоса нельзя затроллить дважды.

18:56

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ