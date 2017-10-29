"Урал" сыграл вничью с "Амкаром" и снова обошел "Спартак"

Матч 15-го тура чемпионата России "Амкар" – "Урал" завершился со счетом 1:1. На 22-й минуте встречи полузащитник хозяев поля Михаил Сиваков реализовал пенальти, но в самом начале второго тайма хавбек Алексей Евсеев сравнял счет.

После этой игры команда Александра Тарханова располагается на четвертом месте в турнирной таблице, а подопечные Гаджи Гаджиева занимают 12-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:1 (1:0)

Голы: Сиваков, 22 - с пенальти (1:0). Евсеев, 48 (1:1).

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Конде, Милькович, Эззатоллахи (Огуде, 57), Гол, Шаваев (Мельников, 72), Костюков, Идову, Бодул (Прокофьев, 84).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин (Фидлер, 65), Бумаль, Бикфалви, Евсеев (Емельянов, 86), Ильин (Глушков, 60).

Предупреждения: Ильин, 23. Огуде, 77.

Судьи: ФЕДОТОВ. Деушев, Шаламберидзе (все - Москва).

29 октября. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" – "Урал" //

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