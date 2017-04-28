21:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" сыграет с "Тереком" без ряда игроков основного состава

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Футболисты "Урала" отправятся в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России против "Терека" в субботу утром, информирует официальный сайт клуба. Отметим, что на игру с "Тереком" "Урал" отправится не в полном составе. Некоторые игроки основного состава команды останутся в Екатеринбурге, где будут планомерно готовиться к финальной игре Кубка России.

Напомним, что игра "Терек" – "Урал" состоится в субботу, 29 апреля, начало встречи – в 19:00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет в Сочи во вторник, 2 мая, начало игры – в 18:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5728/​

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