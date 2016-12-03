13:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" сыграет с ЦСКА в том же составе, что и с "Ростовом"

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Стал известен состав "Урала" на матч 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. Наставник екатеринбуржцев Александр Тарханов выпустит тех же 11 игроков, что и в прошлом туре против "Ростова" (1:0). 

Полностью заявка "Урала" выглядит следующим образом: Заболотный - Новиков, Фонтанелло, Динга, Данцев - Кулаков, Коробов, Фидлер, Павленко, Лунгу - Павлюченко. Запасные - Арапов, Тимофеев, Хозин, Панков, Меркулов, Щербаков, Серченков, Подоксенов, Ставпец, Бугуи, Конате.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

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