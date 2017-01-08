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"Урал" сыграет с "Црвеной Звездой", "Партизаном" и "Чукаричками" на кипрском сборе

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Футболисты "Урала" на предстоящих сборах на Кипре проведут матчи с румынским "Вииторулом", а также с сербскими "Црвеной Звездой", "Партизаном" и "Чукаричками". Об этом сообщил главный тренер команды Александр Тарханов. Команда выйдет из отпуска 9 января, на этот день у игроков запланировано углубленное медицинское обследование. Все три зарубежных сбора екатеринбуржцы проведут на Кипре.

– На первом сборе мы 22 января проведем контрольный матч с "Вииторулом", который идет на первом месте в чемпионате Румынии, – приводит "Р-Спорт" слова Тарханова. – Мы будем проводить спаренные матчи, по две игры в один день. Но второй соперник пока неизвестен. А на втором сборе мы сыграем с "Црвеной Звездой", "Партизаном" и еще одной командой из Сербии – "Чукарички".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170108/1114680834.html

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