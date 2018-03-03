"Урал" сыграет против ЦСКА с двумя номинальными защитниками

Стал известен стартовый состав "Урала" на матч 21-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут на поле у екатеринбуржцев на поле выйдут два номинальных защитника – Александр Данцев и Грегор Балажиц.
Полностью заявка "Урала" на матч с ЦСКА выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Годзюр – Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров – Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир – Ильин;
Запасные: Баклов, Полетаев, Чернов, Маркулов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Манучарян, Чантурия, Глушков, Хомченовский.
Матч ЦСКА – "Урал" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Наш состав на матч #ЦСКАУрал! pic.twitter.com/r0VW4WYCDB– ФК Урал (@FCURAL) 3 марта 2018 г.
Millwall82
фанат Смордины, а Симонян и Федун?) Со своим админресурсом.
13:48
баламошка
Не палево, нет?) Жека хочет улучшить голевую разницу и заодно порадовать хозяина Медной горы договорнячком)
13:41
Островзаячий
shpasic : ну, а как же не помочь бывшему главному тренеру Урала)) 13:03________ Было бы несправедливо помочь ещё одной бывшей команде Спартак (0:2) и не помочь почти родной.
13:41
snapdragon625
очередной договорняк Урала,поэтому даже по ТВ не показывают
13:26
shpasic
ну, а как же не помочь бывшему главному тренеру Урала))
13:03