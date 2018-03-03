12:58 | Футбол — РФПЛ

"Урал" сыграет против ЦСКА с двумя номинальными защитниками

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Стал известен стартовый состав "Урала" на матч 21-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут на поле у екатеринбуржцев на поле выйдут два номинальных защитника – Александр Данцев и Грегор Балажиц.

Полностью заявка "Урала" на матч с ЦСКА выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Годзюр – Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров – Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир – Ильин;
Запасные: Баклов, Полетаев, Чернов, Маркулов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Манучарян, Чантурия, Глушков, Хомченовский.

Матч ЦСКА – "Урал" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Millwall82

фанат Смордины, а Симонян и Федун?) Со своим админресурсом.

13:48

баламошка

Не палево, нет?) Жека хочет улучшить голевую разницу и заодно порадовать хозяина Медной горы договорнячком)

13:41

Островзаячий

shpasic : ну, а как же не помочь бывшему главному тренеру Урала)) 13:03________ Было бы несправедливо помочь ещё одной бывшей команде Спартак (0:2) и не помочь почти родной.

13:41

snapdragon625

очередной договорняк Урала,поэтому даже по ТВ не показывают

13:26

shpasic

ну, а как же не помочь бывшему главному тренеру Урала))

13:03

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