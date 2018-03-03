"Урал" сыграет против ЦСКА с двумя номинальными защитниками

Стал известен стартовый состав "Урала" на матч 21-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут на поле у екатеринбуржцев на поле выйдут два номинальных защитника – Александр Данцев и Грегор Балажиц.

Полностью заявка "Урала" на матч с ЦСКА выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Годзюр – Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров – Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир – Ильин;

Запасные: Баклов, Полетаев, Чернов, Маркулов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Манучарян, Чантурия, Глушков, Хомченовский.

Матч ЦСКА – "Урал" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.