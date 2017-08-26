"Урал" сравнял счет в матче с "Локомотивом". Автогол Гильерме. Видео

"Урал" сравнял счет в матче 8-го тура чемпионата России против "Локомотива" – 1:1. Голкипер железнодорожников Гильерме неудачно отразил удар соперника, после чего мяч отлетел в сторону. Николай Димитров сделал прострел в центр вратарской площади, а мяч от ноги вратаря залетел в ворота.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:1 32' Маринато Гилерме (автогол @fclokomotiv) pic.twitter.com/LKsBUuwWD4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
майор99
10Seedorf майор99 21:04 Вы глубоко заблуждаетесь! Лучший вратарь РФПЛ - мировой рекорсдмен в ЛЧ. Несомненно!!! Нескоро такой рекорд побьют )))) 21:12==========Ну-у-у. Сей товарисч выступает у нас вне конкурса. Ибо рекорды ваял на европейской арене. Вратарь Республики. А у нас номинация - вратарь РФПЛ))))))))
21:20
10Seedorf
майор99 21:04 Вы глубоко заблуждаетесь! Лучший вратарь РФПЛ - мировой рекорсдмен в ЛЧ. Несомненно!!! Нескоро такой рекорд побьют ))))
21:12
rusfed 2.0
Какой же это автогол??
21:07
майор99
Юный Люцифер Классно сыграл Гильерме)))) Лучший вратарь РФПЛ, однозначно))))) 20:57==========Ты Тушинского лобзателя штанг забыл упомянуть. После 1:5 с Зенитом он лучший. Без вариантов. А вот Гиля второй. И ему есть куда еще расти))))))))))))))
21:04
Юный Люцифер
Классно сыграл Гильерме)))) Лучший вратарь РФПЛ, однозначно)))))
20:57