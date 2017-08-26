"Урал" сравнял счет в матче с "Локомотивом". Автогол Гильерме. Видео

"Урал" сравнял счет в матче 8-го тура чемпионата России против "Локомотива" – 1:1. Голкипер железнодорожников Гильерме неудачно отразил удар соперника, после чего мяч отлетел в сторону. Николай Димитров сделал прострел в центр вратарской площади, а мяч от ноги вратаря залетел в ворота.

Трансляция матча "Локомотив" – "Урал"