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20:35 | Футбол — РФПЛ

"Урал" сравнял счет в матче с "Локомотивом". Автогол Гильерме. Видео

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"Урал" сравнял счет в матче 8-го тура чемпионата России против "Локомотива" – 1:1. Голкипер железнодорожников Гильерме неудачно отразил удар соперника, после чего мяч отлетел в сторону. Николай Димитров сделал прострел в центр вратарской площади, а мяч от ноги вратаря залетел в ворота.

Трансляция матча "Локомотив" – "Урал"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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майор99

10Seedorf майор99 21:04 Вы глубоко заблуждаетесь! Лучший вратарь РФПЛ - мировой рекорсдмен в ЛЧ. Несомненно!!! Нескоро такой рекорд побьют )))) 21:12==========Ну-у-у. Сей товарисч выступает у нас вне конкурса. Ибо рекорды ваял на европейской арене. Вратарь Республики. А у нас номинация - вратарь РФПЛ))))))))

21:20

10Seedorf

майор99 21:04 Вы глубоко заблуждаетесь! Лучший вратарь РФПЛ - мировой рекорсдмен в ЛЧ. Несомненно!!! Нескоро такой рекорд побьют ))))

21:12

rusfed 2.0

Какой же это автогол??

21:07

майор99

Юный Люцифер Классно сыграл Гильерме)))) Лучший вратарь РФПЛ, однозначно))))) 20:57==========Ты Тушинского лобзателя штанг забыл упомянуть. После 1:5 с Зенитом он лучший. Без вариантов. А вот Гиля второй. И ему есть куда еще расти))))))))))))))

21:04

Юный Люцифер

Классно сыграл Гильерме)))) Лучший вратарь РФПЛ, однозначно)))))

20:57