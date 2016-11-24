"Урал": "Спасибо "Ростову" за афишу, примем покорителя "Баварии"

"Урал" выразил благодарность "Ростову", который, по их мнению, придаст дополнительный интерес к матчу 16-го тура чемпионата России. Екатеринбуржцы готовы принять ростовчан, которые вчера во встрече группового турнира Лиги чемпионов одержали победу над "Баварией" (3:2). Игра между "Уралом" и "Ростовом" состоится 30 ноября, начало матча - в 17.00 по московскому времени.
Спасибо @rostovfc за отличную афишу матча 16 тура #РФПЛ. 30 ноября "Урал" примет покорителя "Баварии"! Билеты: https://t.co/oqjJHnrQqt– ФК Урал (@FCURAL) 24 ноября 2016 г.