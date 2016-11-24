12:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал": "Спасибо "Ростову" за афишу, примем покорителя "Баварии"

0
0
0

"Урал" выразил благодарность "Ростову", который, по их мнению, придаст дополнительный интерес к матчу 16-го тура чемпионата России. Екатеринбуржцы готовы принять ростовчан, которые вчера во встрече группового турнира Лиги чемпионов одержали победу над "Баварией" (3:2). Игра между "Уралом" и "Ростовом" состоится 30 ноября, начало матча - в 17.00 по московскому времени.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ