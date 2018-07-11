16:31 11 июля | Футбол — РФПЛ

"Урал" создаст хор из болельщиков, которые будут петь во время матчей


"Урал" планирует создать хор из болельщиков, которые будут исполнять песни на домашних матчах команды. Его участники смогут бесплатно посещать игры, а также заниматься с профессиональными преподавателями вокала. 

Мы хотим быть городом с самой крутой футбольной атмосферой на стадионе, - цитирует портал E1.ru пресс-секретаря "Урала" Никиту Медведевских. - Почему нет? Ждем, что на наше предложение откликнется как можно больше людей и вместе с ними мы действительно сделаем что-то крутое! 

Планируется, что участниками коллектива станут 50 человек. Никаких специальных условий к желающим попасть в хор нет. 

В минувшем сезоне "Урал" занял 12-е место в чемпионате России.

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