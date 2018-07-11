"Урал" создаст хор из болельщиков, которые будут петь во время матчей

"Урал" планирует создать хор из болельщиков, которые будут исполнять песни на домашних матчах команды. Его участники смогут бесплатно посещать игры, а также заниматься с профессиональными преподавателями вокала.

- Мы хотим быть городом с самой крутой футбольной атмосферой на стадионе, - цитирует портал E1.ru пресс-секретаря "Урала" Никиту Медведевских. - Почему нет? Ждем, что на наше предложение откликнется как можно больше людей и вместе с ними мы действительно сделаем что-то крутое!

Планируется, что участниками коллектива станут 50 человек. Никаких специальных условий к желающим попасть в хор нет.

В минувшем сезоне "Урал" занял 12-е место в чемпионате России.

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