"Урал" совершил экскурсию на "Уралмашзавод"

Игроки "Урала" посетили завод "Уралмаш", сообщает пресс-служба клуба. Команде показали цех №15 - это основной цех завода. Здесь происходит обработка средних и крупных узлов всех машин, которые изготавливает "Уралмашзавод".

Футболисты "Урала" поздравили рабочих с 85-летием завода, а также с Днем машиностроителя, который отмечался 30 сентября.

- Поперечные передачи будем убирать, будем работать над этим. На самом деле это проблема. Ну вы извините, пока выигрываем не с крупным счетом, но выигрываем, - "отчитался" перед руководством завода главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.

- Я очень рад, что посетил этот завод, увидел много интересных вещей, станков и деталей. Приятно было пообщаться с рабочими, посмотреть, как они трудятся. Мои родители также работали на подобном предприятии, - сказал Эрик Бикфалви.