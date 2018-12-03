"Урал" соболезнует гибели игрока "Локомотива". Погиб младший брат футболиста екатеринбургской команды

В семье полузащитника нашего клуба Александра Ломакина произошло ужасное событие. Погиб его младший брат Алексей Ломакин, жизнь которого была тесно связана с футболом. ФК "Урал" выражает Александру, его семье и друзьям погибшего искренние соболезнования. Мы скорбим вместе с вами.