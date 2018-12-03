"Урал" соболезнует гибели игрока "Локомотива". Погиб младший брат футболиста екатеринбургской команды

"Урал" выразил соболезнования в связи с гибелью 18-летнего футболиста "Локомотива" Алексея Ломакина. Игрок приходится младшим братом хавбека екатеринбургской команды Александра Ломакина.
Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.
В семье полузащитника нашего клуба Александра Ломакина произошло ужасное событие. Погиб его младший брат Алексей Ломакин, жизнь которого была тесно связана с футболом. ФК "Урал" выражает Александру, его семье и друзьям погибшего искренние соболезнования. Мы скорбим вместе с вами.– ФК Урал (@FCURAL) 3 декабря 2018 г.
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