19:21 | Футбол — РПЛ

"Урал" соболезнует гибели игрока "Локомотива". Погиб младший брат футболиста екатеринбургской команды

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"Урал" выразил соболезнования в связи с гибелью 18-летнего футболиста "Локомотива" Алексея Ломакина. Игрок приходится младшим братом хавбека екатеринбургской команды Александра Ломакина.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

 

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