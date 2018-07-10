"Урал" собирается арендовать "Екатеринбург Арену"

Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что команда собирается проводить матчи на стадионе "Екатеринбург Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира-2018. По его словам, клуб собирается арендовать арену.

– Сейчас ФИФА передаст стадион "Спорт-Инжиниринг", потом компания передаст его области, тогда будут разбираться, – цитирует ТАСС Иванова. – Матчи мы будем проводить на стадионе, со "Спорт-Инжиниринг", наверное, будем заключать какой-то арендный договор.

Напомним, на "Екатеринбург Арене" состоялись четыре матча ЧМ-2018: Египет – Уругвай – 0:1 (15 июня), Франция – Перу – 1:0 (21 июня), Япония – Сенегал – 2:2 (24 июня) и Мексика – Швеция – 0:3 (27 июня).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь