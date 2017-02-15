23:33 15 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" соберет команду фанатов для игры против основного состава клуба

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"Урал" объявил о запуске реалити-проекта "11", где соберёт и подготовит команду болельщиков, которая в гала-матче сыграет против основного состава клуба перед началом сезона-2017/18, информирует пресс-служба коллектива из Екатеринбурга. Отмечается, что до 15 марта, любой болельщик может отправить заявку для участия в проекте.

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Материалы REN-TV

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