"Урал" соберет команду фанатов для игры против основного состава клуба

"Урал" объявил о запуске реалити-проекта "11", где соберёт и подготовит команду болельщиков, которая в гала-матче сыграет против основного состава клуба перед началом сезона-2017/18, информирует пресс-служба коллектива из Екатеринбурга. Отмечается, что до 15 марта, любой болельщик может отправить заявку для участия в проекте.
‼️Внимание! Ищем болельщиков #ФКУрал, которые не побоятся бросить вызов главной команде! Подробнее: https://t.co/4ckoGswfza#реалитипроект11 pic.twitter.com/fnPlEjuHTt– ФК Урал (@FCURAL) 15 февраля 2017 г.