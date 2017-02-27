"Урал": "Решения по матчу с "Амкаром" пока не принято"

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских рассказал, что решения о месте проведения матча 18-го тура чемпионата России с "Амкаром", который должен состояться 5 марта, не принято. Он отметил, что клуб сделает все возможное, чтобы игра состоялась в Екатеринбурге. Напомним, что ранее РФС перенес игру 1/4 финала Кубка России "Урал" – "Краснодар" в Краснодар из-за неготовности газона на стадионе екатеринбуржцев.

– Пока решения по матчу 18-го тура с "Амкаром" не принято. "Урал" сделает все возможное, чтобы эта встреча состоялась в Екатеринбурге, – сказал Медведевских. (Сергей АСТАХОВ)