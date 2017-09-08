"Урал" расторг контракт с Николаем Заболотным

"Урал" и вратарь Николай Заболотный расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний игрок покинул екатеринбуржцев в статусе свободного агента.
Заболотный выступал за "Урал" с 2014 года, в составе команды он стал серебряным призером Кубка России-2017. В прошлом сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах и пропустил 32 гола.
– Благодарим Николая Заболотного за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры! – говорится в сообщении "Урала".
ОФИЦИАЛЬНО: #ФКУрал и Николай Заболотный расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Желаем успешного продолжения спортивной карьеры! pic.twitter.com/CznFXijzNb– ФК Урал (@FCURAL) 8 сентября 2017 г.
Русский Я
Кроме как допинг объяснений других нет. Или что учудил похлеще в бытовом плане.
14:29
Kortvv
Не просто так расторгли контракт после закрытия трансферного окна
13:54
Edmundo.Baldivieso
Странно было после матча в Туле...
13:48
6_Lesni4ij
Очень странно!
13:28