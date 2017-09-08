"Урал" расторг контракт с Николаем Заболотным

"Урал" и вратарь Николай Заболотный расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний игрок покинул екатеринбуржцев в статусе свободного агента.

Заболотный выступал за "Урал" с 2014 года, в составе команды он стал серебряным призером Кубка России-2017. В прошлом сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах и пропустил 32 гола.

– Благодарим Николая Заболотного за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры! – говорится в сообщении "Урала".