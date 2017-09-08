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13:23 | Футбол — РФПЛ

"Урал" расторг контракт с Николаем Заболотным

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"Урал" и вратарь Николай Заболотный расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний игрок покинул екатеринбуржцев в статусе свободного агента.

Заболотный выступал за "Урал" с 2014 года, в составе команды он стал серебряным призером Кубка России-2017. В прошлом сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах и пропустил 32 гола.

– Благодарим Николая Заболотного за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры! – говорится в сообщении "Урала".

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/6307/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Русский Я

Кроме как допинг объяснений других нет. Или что учудил похлеще в бытовом плане.

14:29

Kortvv

Не просто так расторгли контракт после закрытия трансферного окна

13:54

Edmundo.Baldivieso

Странно было после матча в Туле...

13:48

6_Lesni4ij

Очень странно!

13:28