"Урал" проведет сборы в Кипре

Футболисты "Урала" отправятся 11 января на зимние сборы в Кипр, сообщает сайт екатеринбургской команды. 9 января игроки пройдут медицинское обследование в Москве после отпуска.

Подопечные главного тренера "Урала" Дмитрия Парфенова​ проведут три сбора в Пафосе (Кипр). Первый продлится с 11 по 24 января. За это время тренерский штаб планирует провести две контрольные игры.

Второй сбор начнется 29 января, а завершится 9 февраля игрой в Кубке ФНЛ. Также пройдут еще три контрольные встречи.

Начало третьего сбора у команды запланировано на 12 февраля. В период заключительного этапа подготовки к официальным матчам "Урал" проведет две контрольные игры.

"Урал" занимает девятое место в РПЛ с 22 очками после 17 туров.

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