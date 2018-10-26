"Урал" проведет презентацию Погребняка в перерыве матча с "Уфой"

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских сообщил, что клуб проведет презентацию нападающего Павла Погребняка в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Уфы". Игра состоится 27 откбря в Екатеринбурге.

- Будет небольшая презентация Павла в перерыве матча "Урал" – "Уфа", - приводит "КП" слова Медведевских. - Команда ждет его на футбольном поле и мы уверены, что он поможет нам улучшить результат.

Погребняк в августе подписал контракт с "Уралом", однако еще не провел ни одной тренировки. В апреле он перенес операцию по поводу травмы ахилла.