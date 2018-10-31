"Урал" проведет матч с "Оренбургом" на стадионе "Уралмаш"

Матч 14-го тура чемпионата России "Урал" - "Оренбург" пройдет на стадионе "Уралмаш". Об этом сообщает официальный сайт "Урала".

В новости на сайте объясняется причина такого решения.

- В первой части сезона газон "Екатеринбург Арены" выдержал уже восемь официальных матчей российской премьер-лиги. Температура воздуха на Урале при этом не становилась выше, и обслуживать поле, поддерживая его высокое качество, становится все сложнее. При этом весной "Уралу" предстоит провести еще как минимум шесть домашних матчей, включая поединки с топ-клубами – "Зенитом", ЦСКА, "Локомотивом" и "Спартаком". Наша команда может принять первый официальный матч нового года уже в начале марта. Для того чтобы газон "Екатеринбург Арены" к первой игре 2019 года с "Зенитом" был в хорошем состоянии, уже сейчас требуется провести ряд важных мероприятий и правильно подготовить поле к зиме. В противном случае существует риск порчи травяного покрытия, на восстановление которого может потребоваться много времени.

Матч "Урал" - "Оренбург" состоится 10 октября и начнется в 13.00 по московскому времени.

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