12:43 | Футбол — РФПЛ

"Урал" проведет два сбора в Словении

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Как сообщили в пресс-службе "Урала", вечером 12 июня футболисты соберутся в Москве на медобследование, которое пройдет 13 июня. В этот же день вечером команда вернется в Екатеринбург, и с 14-го числа начнутся тренировки на базе "Бажовия". Там команда будет работать неделю, после чего вылетит в Словению ориентировочно на месяц. Там запланировано два учебно-тренировочных сбора. Что касается спаррингов, соперники и время их проведения уточняется.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Урал" занял двенадцатое место в РФПЛ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Андрей Троцкийй

Почему заголовок не дописали? Урал проведет два сбора в Словении... но это ему не поможет)))

12:53

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