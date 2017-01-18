"Урал" проведет 4 контрольных матча на сборе в Пафосе

На первом в этом году зарубежном сборе, который футболисты "Урала" проводят в кипрском Пафосе, команда планирует провести 4 контрольных матча, сообщает официальный сайт клуба. Поединки состоятся 22 и 28 января – по два матча в день.

Утром 22 января подопечные Александра Тарханова сыграют в Пафосе с "Астрой" (Румыния), а вечером переберутся в соседний Лимассол, где встретятся "Вииторулом" (Румыния). Ориентировочно матчи начнутся в 11.00 и 18.00 по местному времени.

28 января у "Урала" также запланированы две товарищеские встречи – утром и вечером. Соперник по первому матчу пока не определен, а вторым противником станет польская "Погонь". Место проведения встреч, а также время их начала уточняются.