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"Урал" проведет 4 контрольных матча на сборе в Пафосе

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На первом в этом году зарубежном сборе, который футболисты "Урала" проводят в кипрском Пафосе, команда планирует провести 4 контрольных матча, сообщает официальный сайт клуба. Поединки состоятся 22 и 28 января – по два матча в день.

Утром 22 января подопечные Александра Тарханова сыграют в Пафосе с "Астрой" (Румыния), а вечером переберутся в соседний Лимассол, где встретятся "Вииторулом" (Румыния). Ориентировочно матчи начнутся в 11.00 и 18.00 по местному времени.

28 января у "Урала" также запланированы две товарищеские встречи – утром и вечером. Соперник по первому матчу пока не определен, а вторым противником станет польская "Погонь". Место проведения встреч, а также время их начала уточняются.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5254/

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