18:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" пропустил семь мячей от "Балтики" Черевченко

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"Балтика" в товарищеском матче разгромила "Урал" – 7:0. Дублями отметились Илья Кухарчук и Александр Подбельцев. Напомним, что калининградцы выступают в ФНЛ. Команду недавно возглавил экс-главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко.

Отметим, что "Урал" проводил эту встречу молодежным составом.

Товарищеский матч

"Урал" – "Балтика" – 0:7 (0:3)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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maxscorp78

а ставочки принимались на матч?)

18:58

SirFC

Вперёд, балтийцы!!!

18:54

Ботаникум

Нормальный такой "товарняк": "уральцы", похоже, задержались в местном буфете!

18:36

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