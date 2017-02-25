"Урал" пропустил семь мячей от "Балтики" Черевченко

"Балтика" в товарищеском матче разгромила "Урал" – 7:0. Дублями отметились Илья Кухарчук и Александр Подбельцев. Напомним, что калининградцы выступают в ФНЛ. Команду недавно возглавил экс-главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко.
Отметим, что "Урал" проводил эту встречу молодежным составом.
Товарищеский матч
"Урал" – "Балтика" – 0:7 (0:3)
maxscorp78
а ставочки принимались на матч?)
18:58
SirFC
Вперёд, балтийцы!!!
18:54
Ботаникум
Нормальный такой "товарняк": "уральцы", похоже, задержались в местном буфете!
18:36