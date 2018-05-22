"Урал" продолжит гибкую ценовую политику на билеты

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб продолжит гибкую ценовую политику по билетам на домашние матчи команды в сезоне-2018/19. Он отметил, что у екатеринбуржцев цены всегда были демократичными.

– У нас всегда цены демократичные, даже сейчас есть билеты по 100 рублей и по 5 тысяч рублей, – цитирует ТАСС Иванова. – У нас уже действует эта система.

Ранее руководство клуба представило нового главного тренера – бывшего специалиста "Тосно", 43-летнего Дмитрия Парфенова. На своем посту он сменил Александра Тарханова, который стал советником президента клуба.

"Урал" завершил чемпионат России на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.