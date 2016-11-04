13:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" прибыл в Самару

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"Урал" прилетел в Самару на матч 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что клуб не получал разрешение на взлет в связи с погодными условиями.

После прилета в Самару в твиттере екатеринбургского коллектива появилась запись: "Прилетели на матч. В Самаре замечательная футбольная погода".

Отметим, что вместе с "Уралом" на гостевую игру отправился и новый главный тренер Александр Тарханов. Впрочем, руководить командой будет Юрий Матвеев, поскольку Тарханова не успели внести в заявку на сезон.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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