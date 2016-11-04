"Урал" прибыл в Самару

"Урал" прилетел в Самару на матч 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что клуб не получал разрешение на взлет в связи с погодными условиями.
После прилета в Самару в твиттере екатеринбургского коллектива появилась запись: "Прилетели на матч. В Самаре замечательная футбольная погода".
Отметим, что вместе с "Уралом" на гостевую игру отправился и новый главный тренер Александр Тарханов. Впрочем, руководить командой будет Юрий Матвеев, поскольку Тарханова не успели внести в заявку на сезон.
Прилетели на матч #КрыльяУрал. В Самаре замечательная футбольная погода⚽✌ pic.twitter.com/7q8LCuzJGU– ФК Урал (@FCURAL) 4 ноября 2016 г.