"Урал" прибыл в Самару

"Урал" прилетел в Самару на матч 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что клуб не получал разрешение на взлет в связи с погодными условиями.

После прилета в Самару в твиттере екатеринбургского коллектива появилась запись: "Прилетели на матч. В Самаре замечательная футбольная погода".

Отметим, что вместе с "Уралом" на гостевую игру отправился и новый главный тренер Александр Тарханов. Впрочем, руководить командой будет Юрий Матвеев, поскольку Тарханова не успели внести в заявку на сезон.