13:59 | Футбол — РФПЛ

"Урал" представил форму на новый сезон. Фото


"Урал" представил форму на новый сезон. Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете, гостевой - в белом, вратарский - в зеленом. 

Первый матч в предстоящем розыгрыше чемпионата России "Урал" проведет с "Ахматом".

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Материалы сюжета: Российская премьер-лига: лето-2018, обратный отсчет
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