"Урал" представил форму на новый сезон. Фото

"Урал" представил форму на новый сезон. Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете, гостевой - в белом, вратарский - в зеленом.

📷Домашняя форма выполнена в традиционном для нашего клуба цвете. В новом сезоне изменился ворот и появились полосы более яркого оттенка оранжевого на передней части футболки.

Игрок: Максим Горин (#Урал2)

Фото: https://t.co/1xkO9x6TSq pic.twitter.com/7u4tLkrLuX – ФК Урал (@FCURAL) 20 июля 2018 г.

📷Гостевая форма выполнена в традиционном белом цвете. В ней так же использованы горизонтальные оранжевые полосы.

Игрок: Виктор Киселев (#Урал2)

Фото: https://t.co/1xkO9x6TSq pic.twitter.com/uE2KMyOVXT – ФК Урал (@FCURAL) 20 июля 2018 г.

Первый матч в предстоящем розыгрыше чемпионата России "Урал" проведет с "Ахматом".