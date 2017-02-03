"Урал" попросит перенести игры с "Краснодаром" и "Амкаром" в манеж

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул, что клуб попросит перенести первые два домашних матча с "Краснодаром" и "Амкаром" в манеж. Екатеринбуржцам предстоит сыграть дома 28 февраля с краснодарцами в рамках четвертьфинала Кубка страны и 5 марта с пермяками в чемпионате России.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что манеж "Урал" необходимо использовать для проведения матчей чемпионата, дабы избежать того, чтобы игры проходили при холодной погоде.

- Пока мы планируем играть на "СКБ-Арене", очистили поле от снега, включили подогрев; оно будет приемлемо для игры. Но ведь совершенно правильно говорит Виталий Леонтьевич Мутко, что у нас уникальный манеж, - приводит ТАСС слова Иванова. - И футболисты "Урала", и футболисты "Краснодара" играют не для руководителей, а для болельщиков, а их 28 февраля на стадион придет очень мало. А в манеж они бы пришли.

Почему бы нам не играть в манеже? Мы бы хотели сыграть с "Краснодаром" и "Амкаром" в манеже, потом сыграть на выезде (с "Арсеналом" 10 марта. - Прим. "СЭ"), а уже потом - на стадионе дома (с "Рубином" 18 марта. - Прим. "СЭ"). Думаю, обратимся по этому поводу в РФС.

Сейчас открыли манеж в Перми. Я им предложил попросить переносить матчи клубов в конце ноября - декабре и марте в манеж. Ведь мы играем для болельщиков, без них футбола нет.

Футболистам будет неудобно играть, если будет, например, - 12, они могут заболеть, простудиться. Будет некомфортно играть обеим командам, а им играть в Лиге Европы, если пройдут первую стадию (1/16 финала с "Фенербахче". - Прим. "СЭ"). Но об этом никто не думает, говорят "нельзя". Некоторые говорят, что там душно, но все это отговорки для бедных: профессиональные футболисты должны играть, и неважно, в каких условиях.