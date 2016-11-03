"Урал" поможет ребенку в борьбе с раком крови

"Урал" поможет 13-летнему Данилу Сивчуку, который борется с раком крови – острым миелобластным лейкозом, сообщает официальный сайт клуба. Игроки команды навестили мальчика и передали ему футболку со своими автографами и пожеланиями скорейшего выздоровления.

На встрече с ребенком футболисты рассказали о проведении благотворительного матча между "Уралом" и "Синарой", который состоится 9 ноября во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Все собранные средства клуб передаст родителям Данилы. Также среди болельщиков недавно прошел аукцион, лотом которого был мяч с автографами игроков команды. Вырученные деньги были перечислены на счет родителей ребенка.