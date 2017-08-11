"Урал" получил предложение по трансферу Лунгу в зарубежный клуб

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб готов рассмотреть возможность продажи полузащитника Чисамбы Лунгу. По его словам, сделка будет оформлена, если предложение от потенциального покупателя устроит екатеринбуржцев.

- На данный момент у нас есть предложение от одного зарубежного клуба по поводу Чисамбы, - цитирует ТАСС Иванова. - Этот игрок многое сделал для нашего клуба, и если предложение нас устроит, то мы, конечно, его отпустим.

Напомним, замбийский хавбек выступает за "Урал" с 2010 года. В составе екатеринбуржцев Лунгу провел во всех турнирах 151 матч, забив 8 голов.