11:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" подтвердил перенос матча с "Краснодаром" на более раннее время

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Изменилось время начала матча 14-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Уралом", сообщает официальный твиттер екатеринбуржцев. Игра, намеченная на 20 ноября, начнется в 14.30 по московскому времени. Изначально она должна была стартовать в 19.00. 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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