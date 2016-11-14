"Урал" подтвердил перенос матча с "Краснодаром" на более раннее время

Изменилось время начала матча 14-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Уралом", сообщает официальный твиттер екатеринбуржцев. Игра, намеченная на 20 ноября, начнется в 14.30 по московскому времени. Изначально она должна была стартовать в 19.00.

Изменилось время начала матча 14 тура между "Краснодаром" и "Уралом". Игра начнется 20 ноября в 16-30 по уральскому времени. pic.twitter.com/CWMqNpkDkY – ФК Урал (@FCURAL) 14 ноября 2016 г.