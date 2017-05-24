"Урал" подтвердил, что Павлюченко покидает клуб

"Урал" на своем официальном сайте подтвердил, что нападающий Роман Павлюченко уходит из клуба. Ранее президент екатеринбуржцев Григорий Иванов сообщил "СЭ", что 35-летний игрок не будет продлевать контракт с клубом.

- "Урал" и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернется в Москву, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - Футбольный клуб "Урал" благодарит Романа за игру в составе нашей команды, за добросовестное отношение к делу и благоприятное влияние на микроклимат внутри коллектива! Желаем успехов в профессиональной карьере и жизни, всегда будем рады встрече на футбольном поле!

В минувшем сезоне форвард провел за "шмелей" 23 матча и забил четыре гола.