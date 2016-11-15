17:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" подаст жалобу на Скрипченко, если он не вернет долг клубу

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Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб намерен обратиться в Палату по разрешению споров РФС с жалобой на бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко. По его словам, наставник "Крыльев Советов" должен выплатить клубу сумму, равную его зарплате по контракту за три месяца. 

Скрипченко ушел из "Урала" 1 ноября, а через два дня возглавил самарскую команду. После этого Иванов обвинил бывшего тренера в предательстве.

- Мы обратимся в Палату по разрешению споров, если не сможем договориться со Скрипченко по выплате долга, - приводит ТАСС слова Иванова. - Сможем это сделать до 10 января.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3785940

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