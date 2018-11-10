"Урал" победил "Оренбург" и догнал "Спартак"

"Урал" победил "Оренбург" в матче 14-го тура премьер-лиги (2:1). Дублем в составе екатеринбургского клуба отметился полузащитник Николай Димитров, у оренбуржцев отличился Силвие Бегич.

"Урал" набрал 19 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, догнав "Спартак". "Оренбург" с таким же количеством баллов располагается на 9-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Оренбург" - 2:1 (1:0)

Голы: Димитров, 31 (1:0). Димитров, 86 (2:0). Бегич, 89 (2:1).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль (Ильин, 74), Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 82), Панюков (Бавин, 78).

"Оренбург": Довбня, Малых, Бегич, Сиваков, Андреев, Терехов, Кулишев (Деспотович, 56), Мишкич, Маляров, Сутормин, Чуканов (Рикарду Алвеш, 87).

Предупреждения: Мишкич, 45. Малых, 62. Фидлер, 84. Ильин, 90+1.

Судьи: Карасев. Кобзев, Чельцов (все - Москва).

10 ноября. Екатеринбург. 4213 зрителей. Стадион "СКБ-Банк Арена".

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