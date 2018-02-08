"Урал" победил "Гомель", уступая 0:2 во втором тайме

"Урал" обыграл "Гомель" со счетом 5:2 в товарищеском матче на сборе в Лимассоле. По дублю в составе екатеринбуржцев оформили Алексей Евсеев и Владимир Ильин, еще один гол забил Георгий Чантурия.

Отметим, что "Урал" к 55-й минуте проигрывал со счетом 0:2.

Товарищеский матч

"Урал" – "Гомель" – 5:2 (0:1)

Голы: Конате, 12 (0:1). Волков, 55 (0:2). Ильин, 58 (1:2). Ильин, 60 (2:2). Евсеев, 67 (3:2). Чантурия, 74 – с пенальти (4:2). Евсеев, 80 (5:2).

"Урал": Годзюр, Данцев, Балажиц, Динга, Кулаков, Димитров, Евсеев, Бумаль, Ильин, Егорычев, игрок на просмотре (Чантурия, 46).

8 февраля. Лимассол. Стадион "Moutayiaka".