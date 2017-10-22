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"Урал" победил "Ахмат" в молодежном первенстве, "Анжи" обыграл "Арсенал"


"Уралв матче 14-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил "Ахмат" со счетом 4:2. 

В другой встрече "Анжи" обыграл "Арсенал" - 2:1. Победный гол забил Амирхан Темуков

Чемпионат России

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Молодежные команды

14-й тур 

"Урал" (Екатеринбург) - "Ахмат" (Грозный) - 4:2 (3:1)

Голы: Белоус, 6 (1:0). Кочнев, 21 (2:0). Билоног, 28 (3:0). Умаев, 45 - с пенальти (3:1). Исраелян, 71 (4:1). Исмаилов, 88 (4:2). 

Удаление: Горин (Урал - мол.), 45. 

Судья: Смолин (Вологда).

22 октября. Сысерть. Стадион "Божовия".

"Анжи" (Махачкала) - "Арсенал" (Тула) - 2:1 (1:1)

Голы: Иванченко, 18 (1:0). Сикоев, 45 (1:1). Темуков, 67 (2:1). 

Судья: Перезва (Раменское).

22 октября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2017-2018/

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