"Урал" победил "Ахмат" в молодежном первенстве, "Анжи" обыграл "Арсенал"

"Урал" в матче 14-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил "Ахмат" со счетом 4:2.
В другой встрече "Анжи" обыграл "Арсенал" - 2:1. Победный гол забил Амирхан Темуков.
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14-й тур
"Урал" (Екатеринбург) - "Ахмат" (Грозный) - 4:2 (3:1)
Голы: Белоус, 6 (1:0). Кочнев, 21 (2:0). Билоног, 28 (3:0). Умаев, 45 - с пенальти (3:1). Исраелян, 71 (4:1). Исмаилов, 88 (4:2).
Удаление: Горин (Урал - мол.), 45.
Судья: Смолин (Вологда).
22 октября. Сысерть. Стадион "Божовия".
"Анжи" (Махачкала) - "Арсенал" (Тула) - 2:1 (1:1)
Голы: Иванченко, 18 (1:0). Сикоев, 45 (1:1). Темуков, 67 (2:1).
Судья: Перезва (Раменское).
22 октября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".