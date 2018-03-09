20:36 | Футбол — РФПЛ

"Урал" планирует сыграть с "Локомотивом" в Екатеринбурге


"Урал" готовится проведению матча 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" на домашнем стадионе в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ отмечалось, что встречу могут перенести в Тюмень из-за неудовлетворительного состояния газона на арене "Урала".

В клубе заверили, что поле находится в пригодном для игры в футбол состоянии и что столбик термометра не опуститься ниже 15 градусов. На игру с железнодорожниками клуб уже реализовал более 5 тысяч билетов.

Напомним, что встреча состоится 12 марта в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5019019

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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