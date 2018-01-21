"Урал" переиграл молодежную сборную Литвы

"Урал" на сборе, который проходит в кипрском Пафосе, в контрольном матче одолел молодежную сборную Литвы со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Владимир Ильин.

Следующим соперником уральцев будет румынская "Астра". Встреча состоится 25 января.

Товарищеский матч

"Урал" - Молодежная сборная Литвы - 1:0 (0:0)

Гол: Ильин, 50.

"Урал": Баклов (Годзюр, 46), Данцев (Меркулов, 46), Ароян (Динга, 46), Чернов (Кулаков, 46), Фидлер (Димитров, 46), Евсеев (Емельянов, 46), Бевеев (Бумаль, 46), Галимов (Ильин, 46), Некрасов (Егорычев, 46), Манучарян (Бикфалви, 46), Портнягин (Чантурия, 46).

21 января. Пафос. Стадион "Geroskipou Municipality Stadium".