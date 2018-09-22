"Урал" переиграл "Енисей"

"Урал" обыграл "Енисей" в матче 8-го тура российской премьер-лиги - 2:1. Автогол на счету у полузащитника красноярского клуба Максима Семакина, второй гол за екатеринбургскую команду забил Владимир Ильин. "Енисей" отыграл один мяч, автором которого стал Петар Занев.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:2 (0:1)

Голы: Семакин, 25 - в свои ворота (0:1). Ильин, 58 (0:2). Занев, 59 (1:2).

"Енисей" (Красноярск): Нестеренко, Гаджибеков, Дугалич, Кичин, Занев (Саркисов, 73), Комолов (Бодул, 46), Зотов, Семакин, Кутьин (Обрадович, 56), Комков, Костюков.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Ароян, Балажиц, Брызгалов, Меркулов, Димитров, Фидлер, Бумаль (Жигулев, 76), Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир, 65), Ильин.

Предупреждения: Димитров, 16. Бумаль, 63.

Судьи: Мешков (Дмитров). Калугин, Чельцов (оба - Москва).

22 сентября. Красноярск. Стадион "Центральный".

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