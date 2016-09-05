"Урал" ответил Орещуку по поводу шутки над Конате

"Урал" на своем официальном сайте подготовил ответ спортивному директору "Динамо" Роману Орещуку. Ранее руководитель опубликовал в твиттере сообщение о новичке екатеринбургского клуба Мохамеде Конате. Орещук пошутил по поводу возраста игрока, прикрепив его фотографию и написав следующий комментарий: "Ему 18 до 100 осталось, судя по фото".

Ответ "Урала":

"Урал" считает некорректным подобные высказывания со стороны ОФИЦИАЛЬНОГО представителя клуба, не имеющего отношения ни к нашему клубу, ни к данному футболисту, а также не являющегося представителем СМИ или рядовым болельщиком, – говорится в сообщении. – Подобные высказывания, на наш взгляд, демонстрируют явное неуважение к коллегам по футбольной семье. Считаем необходимым отметить, что трансферная политика нашего клуба направлена не на приобретение дорогостоящих возрастных футболистов, а на приглашение в команду молодых и перспективных игроков.

Просим Романа Орещука в будущем воздержаться от подобных высказываний".