12:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" ответил Орещуку по поводу шутки над Конате

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"Урал" на своем официальном сайте подготовил ответ спортивному директору "Динамо" Роману Орещуку. Ранее руководитель опубликовал в твиттере сообщение о новичке екатеринбургского клуба Мохамеде Конате. Орещук пошутил по поводу возраста игрока, прикрепив его фотографию и написав следующий комментарий: "Ему 18 до 100 осталось, судя по фото".

Ответ "Урала":

"Урал" считает некорректным подобные высказывания со стороны ОФИЦИАЛЬНОГО представителя клуба, не имеющего отношения ни к нашему клубу, ни к данному футболисту, а также не являющегося представителем СМИ или рядовым болельщиком, – говорится в сообщении. – Подобные высказывания, на наш взгляд, демонстрируют явное неуважение к коллегам по футбольной семье. Считаем необходимым отметить, что трансферная политика нашего клуба направлена не на приобретение дорогостоящих возрастных футболистов, а на приглашение в команду молодых и перспективных игроков.

Просим Романа Орещука в будущем воздержаться от подобных высказываний".

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/4789/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Cantona~~

Прежде чем отвечать и нервничать лучше бы глянули на фотку, там дедушке раза в два больше чем Думбие, а тому 20 лет назад 41 год был.

13:49

mkv

Значит ему точно 18 до 100 осталось, если уже даже клуб начал постить об этом ))))

13:33

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