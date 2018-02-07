"Урал" отдал вратаря Арапова в аренду в "Волгарь"

Вратарь "Урала" Дмитрий Арапов вторую часть сезона проведет в "Волгаре", сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. За астраханскую команду 24-летний игрок будет выступать на правах аренды.

"Желаем Дмитрию Арапову успешной игры в новой команде и повышения спортивного мастерства. "Урал" рассчитывает, что Дмитрий получит необходимую игровую практику и вернется в Екатеринбург зрелым и опытным мастером!" – говорится в сообщении "Урала".

Арапов выступал за екатеринбургский клуб с 2015 года. За это время он провел в составе команды 18 матчей в чемпионате России. В текущем сезоне он не выходил на поле в премьер-лиге, отыграв только во встрече 1/16 финала Кубка России против "Шинника" (0:3).