"Урал" отдал вратаря Арапова в аренду в "Волгарь"

Вратарь "Урала" Дмитрий Арапов вторую часть сезона проведет в "Волгаре", сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. За астраханскую команду 24-летний игрок будет выступать на правах аренды.
"Желаем Дмитрию Арапову успешной игры в новой команде и повышения спортивного мастерства. "Урал" рассчитывает, что Дмитрий получит необходимую игровую практику и вернется в Екатеринбург зрелым и опытным мастером!" – говорится в сообщении "Урала".
Арапов выступал за екатеринбургский клуб с 2015 года. За это время он провел в составе команды 18 матчей в чемпионате России. В текущем сезоне он не выходил на поле в премьер-лиге, отыграв только во встрече 1/16 финала Кубка России против "Шинника" (0:3).
Голкипер #ФКУрал Дмитрий Арапов вторую часть нынешнего сезона проведет в астраханском "Волгаре" @volgar_fc. Эта команда выступает в первенстве ФНЛ, где идет в настоящий момент на 8 месте в турнирной таблице. За "Волгарь" Дмитрий будет выступать на правах аренды. pic.twitter.com/89fivfHJFd– ФК Урал (@FCURAL) 7 февраля 2018 г.